L'Olympique Marsiglia, dopo 14 anni, è tornato a vincere in casa contro il Psg. Un risultato storico e per certi versi inaspettato che ha commosso un tifoso dei padroni di casa, immortalato in lacrime sugli spalti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'OM vince in casa col Psg dopo 14 anni: tifoso in lacrime sugli spalti

Calcio: De Zerbi, 'il Psg è il potere, io all'OM per batterlo' - "Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l'Olympique è battere il PSG: rappresenta il potere e l'autorità, sono i più forti. Secondo ansa.it

Capolavoro De Zerbi: l’OM torna a battere il PSG al Velodrome in Ligue 1 dopo 14 anni - Capolavoro di Roberto De Zerbi: l'OM torna a vincere il Classique contro il PSG in casa dopo 14 anni. Da gianlucadimarzio.com