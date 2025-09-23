Lollobrigida | L' Europa non faccia un passo indietro con le politiche agricole

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a margine della riunione del Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lollobrigida: «L'Europa non faccia un passo indietro con le politiche agricole»

In questa notizia si parla di: lollobrigida - europa

"Bettolle non si farà. Agricoltura, noi primi in Europa". L'intervista a Lollobrigida

Lollobrigida: “Lavoriamo per evitare scelta folle Europa in agricoltura”

Pac, Lollobrigida al fianco degli agricoltori: “Proposta insoddisfacente, fondi indefiniti e visione miope. Così si indebolisce l’Europa”

Risò 2025: Vercelli capitale del riso. Lollobrigida chiama l’Europa a fare sistema @SocialMasaf https://agricultura.it/2025/09/10/riso-2025-vercelli-capitale-del-riso-lollobrigida-chiama-leuropa-a-fare-sistema/… via @AgriculturaIT - X Vai su X

-Siracusa Press- L'EREDITÀ DEL G7 Un anno dal G7, Lollobrigida a Siracusa Press: “Evento straordinario dal grande impatto” Il Ministro celebra l’anniversario dell’evento che ha messo Siracusa e l’Italia al centro dell’attenzione internazionale, tanto che al G2 - facebook.com Vai su Facebook

Che cos’è questa operazione “bresaola” di Lollobrigida per fermare la guerra dei dazi; A Verona, la 4a edizione di Let Expo; Elezioni europee, il ministro Lollobrigida: Meloni candidata? È giusto che i leader ci mettano la faccia.

Lollobrigida “Accordo con il Mercosur penalizzante per l’Europa senza salvaguardie, chiediamo reciprocità” - Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, durante una conferenza stampa al termine del Consiglio Agricoltura e Pesca tenutosi a Bruxelles. Secondo msn.com

Agricoltura, Lollobrigida “L’Europa non può fare un passo indietro” - "L'Europa non può fare un passo indietro rispetto al suo dovere di pianificare insieme in ottemperanza le politiche che d ... Segnala italpress.com