Locali che si ' allargano' ormeggi abusivi e altre irregolarità | l' estate della Guardia Costiera

Genovatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dei controlli di polizia marittima svolti dalla Guardia Costiera nel corso dell'estate 2025 sono state oltre 200 le persone identificate e 130 le imbarcazioni sottoposte a verifica. Accertati illeciti ambientali, demaniali e in materia di navigazione.In materia di navigazione da diporto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: locali - allargano

Baia Flaminia, si cambia. Ztl sabato e domenica. Musica, intrattenimento. E i locali si allargano

Locali che si 'allargano', ormeggi abusivi e altre irregolarità: l'estate della Guardia Costiera.

Ormeggi abusivi, ristoranti fantasma, lidi illegali: blitz fra Torre del Greco e Penisola Sorrentina - Un blitz coordinato tra più forze, ha consentito di far emergere decine di irregolarità in quel mondo che dovrebbe offrire ristoro e ospitalità sulle spiagge e che invece specula, nel tentativo di ... Come scrive fanpage.it

Lidi e ormeggi abusivi, blitz interforze da Torre del Greco a Massa Lubrense - Maxi operazione contro gli abusivi: sequestrati ormeggi e lidi su tutto il litorale da Torre del Greco a Massa Lubrense. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Locali Allargano Ormeggi Abusivi