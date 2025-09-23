Lo sviluppo di Inalca Il processo produttivo | La sostenibilità aiuta la crescita della filiera
Giovanni Sorlini, responsabile Qualità, Sicurezza e Sviluppo sostenibile di Inalca, racconta i comportamenti dell’azienda specializzata in carne bovina in materia di sostenibilità: da Spilamberto, cuore agricolo della provincia, al futuro dell’alimentazione e della sostenibilità. Sorlini, in che modo Agrofutura può portare a una valorizzazione della filiera agricola e della produzione? "Agrofutura è uno spazio di divulgazione che consente ad aziende impegnate in percorsi di sviluppo sostenibile come Inalca di condividere le proprie tecniche e conoscenze con i produttori agricoli e zootecnici. Per rendere efficaci gli sforzi e le risorse messe in atto dall’azienda, il coinvolgimento attivo e sistematico di tutta la filiera è infatti assolutamente fondamentale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
