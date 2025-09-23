Lo Storchi guarda all' attualità esibizione del coro di bambini e ragazzi palestinesi Amwaj
Sono 55, hanno dagli 8 ai 18 anni, vivono in Palestina e cantano nel coro femminile e maschile "Amwaj" (in arabo significa "onde"), che domenica 28 settembre, dalle 18, si esibirà in concerto al Teatro Storchi di Modena, con ingresso libero fino a esaurimento posti (si consiglia la prenotazione).
