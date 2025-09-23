Lo stile giusto tra estate e autunno | arriva l' Armadio Circolare di settembre

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna "Armadio Circolare": l'appuntamento chic con il vintage e il second hand. Per settembre la data è quella dell'ultima domenica del mese e il posto è ancora la Tettoia Nervi, perfetta qualsiasi sia il meteo. Come sempre ci saranno espositori in ogni punto di Piazza Lucio Dalla, non mancherà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Romantico, pratico e boho-chic: ecco lo stile giusto per la Riviera e le tendenze di questa estate

Tutte le news, le anticipazioni e i dettagli dalle nuove collezioni firmate della moda bambina e bambino. Per iniziare con il piede (e lo stile) giusto il nuovo anno scolastico

Lo stile giusto tra estate e autunno: arriva l'Armadio Circolare di settembre; Il cardigan, in perfetto stile cool granny, è la tendenza hot dell'autunno inverno 2025 2026; Perché bloccarsi a settembre: il trend virale di TikTok per affrontare l'autunno col piede giusto.

stile giusto estate autunnoMarrone e azzurro, l'abbinamento cromatico più sofisticato e armonioso dell'autunno 2025 che sostituirà la palette neutra - Dalle passerelle allo street style, le ispirazioni per provare l'abbinamento più elegante della stagione in tutte le sue gradazioni ... Segnala vogue.it

stile giusto estate autunnoColte in castagna. Il tailleur marrone è la nuova mania power suit dell’autunno 2025 (e si porta così) - Il tailleur marrone è reso più elegante dall’aggiunta di accessori in pelle. Si legge su iodonna.it

