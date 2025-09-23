Lo show di Jimmy Kimmel torna su Abc dopo la sospensione per le frasi su Kirk Disney sfida Trump e riabilita il conduttore

Dietrofront della Disney dopo la sospensione del programma in seguito alle frasi del conduttore su Charlie Kirk Lo show di Jimmy Kimmel torna su Abc dopo la sospensione per le frasi del conduttore su Charlie Kirk. Disney sfida Trump e riabilita Kimmel, il cui show non va più in onda dal 17 se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

