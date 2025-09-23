Lo show di Jimmy Kimmel torna su Abc dopo la sospensione per le frasi su Kirk Disney sfida Trump e riabilita il conduttore
Dietrofront della Disney dopo la sospensione del programma in seguito alle frasi del conduttore su Charlie Kirk Lo show di Jimmy Kimmel torna su Abc dopo la sospensione per le frasi del conduttore su Charlie Kirk. Disney sfida Trump e riabilita Kimmel, il cui show non va più in onda dal 17 se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
La Disney sfida Trump, Kimmel si riprende lo show sulla Abc Il "Jimmy Kimmel Live" non andava in onda sulla Abc dal 17 settembre, quando il comico suggerì che il killer di Charlie Kirk potesse essere emanazione dell'universo Maga
Contrordine, compagni. Lo show di Jimmy Kimmel riparte domani
