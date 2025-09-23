Lo show di Jimmy Kimmel torna in onda sulla Abc
Lo show di Jimmy Kimmel sarà di nuovo trasmesso sulla rete televisiva Abc da martedì 23 settembre, dopo la sospensione avvenuta la scorsa settimana per i commenti fatti sull’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Kimmel, nel suo monologo d’apertura dello show di lunedì scorso, aveva detto che «la banda MAGA» stava «cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e stava facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico». Dopo la puntata del “Jimmy Kimmel Live!”, diversi politici vicini al presidente degli Stati Uniti Donald Trump avevano minacciato sanzioni contro Abc e la Walt Disney Company (proprietaria della rete) in caso di mancata cancellazione dello show. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: show - jimmy
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
Trump esulta per la cancellazione del Late Show di Stephen Colbert: “Ho sentito che Jimmy Kimmel sarà il prossimo”
Jimmy Kimmel risponde a Trump: il suo show non si ferma
La Disney sfida Trump, Kimmel si riprende lo show sulla Abc Il "Jimmy Kimmel Live" non andava in onda sulla Abc dal 17 settembre, quando il comico suggerì che il killer di Charlie Kirk potesse essere emanazione dell'universo Maga #Disney #Trump #Jimmy - facebook.com Vai su Facebook
Contrordine, compagni. Lo show di Jimmy Kimmel riparte domani - X Vai su X
Passo indietro di Abc: martedì torna in onda lo show di Jimmy Kimmel; Jimmy Kimmel torna in tv, Abc annulla sospensione dello show; La Disney sfida Trump | Lo show di Jimmy Kimmel torna in onda sulla Abc.
Jimmy Kimmel torna in tv. La rete Abc «riabilita» il comico sgradito a Trump - Il network (di proprietà della Disney) aveva sospeso lo show per alcune battute su Trump e sull'omicidio Charlie Kirk. Riporta msn.com
Jimmy Kimmel torna in tv, ABC annulla la sospensione: il suo show andrà in onda domani 23 settembre - Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione del suo show (Jimmy Kimmel live). Come scrive fanpage.it