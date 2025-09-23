Lo show di Jimmy Kimmel torna in onda sulla Abc

Lo show di Jimmy Kimmel sarà di nuovo trasmesso sulla rete televisiva Abc da martedì 23 settembre, dopo la sospensione avvenuta la scorsa settimana per i commenti fatti sull’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Kimmel, nel suo monologo d’apertura dello show di lunedì scorso, aveva detto che «la banda MAGA» stava «cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e stava facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico». Dopo la puntata del “Jimmy Kimmel Live!”, diversi politici vicini al presidente degli Stati Uniti Donald Trump avevano minacciato sanzioni contro Abc e la Walt Disney Company (proprietaria della rete) in caso di mancata cancellazione dello show. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

