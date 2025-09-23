Lo sciopero per Gaza In migliaia in piazza per dire no alla guerra
L’autista dell’autobus imbocca la rotatoria davanti alla questura e suona il clacson. Uno, due volte. Si capisce che non sta protestando o chiedendo strada. Mette un braccio fuori dal finestrino e incoraggia il corteo. I ragazzi delle scuole e dell’università, i lavoratori e le famiglie con i passeggini applaudono alla solidarietà a una causa che, ieri mattina, ha portato un migliaio di persone per le strade di Perugia, come è avvenuto in molte altre città italiane nel giorno dello sciopero generale proclamato dall’Usb e da alcune associazioni studentesche. Dalla stazione di Fontivegge fino al parcheggio di piazzale Umbria Jazz, un nutrito corteo si è mosso per bloccare la città, per ribadire la contrarietà al genocidio in atto a Gaza e contestare le politiche del governo nazionale che, è stato ribadito, poco fa e poco dice su quanto avviene in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
