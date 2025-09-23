Lo sciopero dei lavoratori Manelli | Adesione totale dopo le proteste pagati gli stipendi di agosto
Hanno scioperato oggi i lavatori Manelli, da alcune settimane in mobilitazione. Allo sciopero proclamato da Fillea, Filca, feneal per 8 ore l’ adesione è stata del 100 per cento. Al sit in sotto la sede dell’Ispettorato del Lavoro, in via Praga, ha partecipato la totalità dei lavoratori impegnati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - lavoratori
Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"
Operai aggrediti, il marito della titolare: “Se chiudiamo è colpa dei lavoratori in sciopero”
Revocato sciopero nazionale dei lavoratori Tlc del 14 luglio
Sciopero lavoratori Ikea, presidi a Milano, Roma, Napoli. L'azienda ha scelto di ignorare le richieste dei sindacati #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle Forze dell’Ordine, stazioni prese d’assalto e assediate, sassi sui sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Questi sono i “pacifisti” di sinistra. - X Vai su X
Adesione massiccia allo sciopero dei lavoratori ATM Messina.
Domani sciopero dei lavoratori della Manelli. Presidio di Fillea Filca e Feneal ore 11 in Prefettura - Palermo 18 settembre 2025 – Presidio domani dalle ore 11 davanti alla Prefettura dei lavoratori della Manelli. blogsicilia.it scrive
Matteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti” - 5, all’interno di “ Non Stop News ”, per commentare, con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro, Giusi Legrenzi e ... Lo riporta rtl.it