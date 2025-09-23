Lo sciopero dei lavoratori Manelli | Adesione totale dopo le proteste pagati gli stipendi di agosto

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno scioperato oggi i lavatori Manelli, da alcune settimane in mobilitazione. Allo sciopero proclamato da Fillea, Filca, feneal per 8 ore l’ adesione è stata del 100 per cento. Al sit in sotto la sede dell’Ispettorato del Lavoro, in via Praga, ha partecipato la totalità dei lavoratori impegnati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - lavoratori

Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"

Operai aggrediti, il marito della titolare: “Se chiudiamo è colpa dei lavoratori in sciopero”

Revocato sciopero nazionale dei lavoratori Tlc del 14 luglio

Adesione massiccia allo sciopero dei lavoratori ATM Messina.

Domani sciopero dei lavoratori della Manelli. Presidio di Fillea Filca e Feneal ore 11 in Prefettura - Palermo 18 settembre 2025 – Presidio domani dalle ore 11 davanti alla Prefettura dei lavoratori della Manelli. blogsicilia.it scrive

sciopero lavoratori manelli adesioneMatteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti” - 5, all’interno di “ Non Stop News ”, per commentare, con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro, Giusi Legrenzi e ... Lo riporta rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Lavoratori Manelli Adesione