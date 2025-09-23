Lo schiaffo di Trump all’Onu | Scrivete solo lettere che non fermano le guerre

Un durissimo discorso quello di Donald Trump all'Assemblea generale Onu che si è tenuta il 23 settembre. " Ho posto fine a sette guerre, e dopo averlo fatto mi sono reso conto che le Nazioni Unite non mi hanno aiutato". Parole durissime quelle di Trump che risuonano forti nel Palazzo di Vetro a New York, durante l'Assemblea generale che vede riunite le potenze mondiali. (Ansa Foto) – notizie.com Si può dire quasi storico il discorso del capo della Casa Bianca al Palazzo di Vetro. Nessuno sconto nei confronti dell'Onu, che secondo Donald Trump spreca le sue potenzialità.

