Lo scanner di Android diventa più comodo | ora supporta la scansione multipagina

Tuttoandroid.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scanner di documenti Android si aggiorna: ora è possibile scansionare più pagine in tempo reale con Google Drive e Files. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

