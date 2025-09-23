Lo sapevate che il Joker di Immortal Legend Batman non è chi vi aspettate?.

Preparatevi a un’immersione in una Gotham futuristica e distorta, dove la linea tra eroe e villain si fa pericolosamente sottile. Immortal Legend Batman, la nuova serie DC Comics che reinterpreta il Cavaliere Oscuro in chiave giapponese, ci presenta un Joker inedito, pronto a seminare il caos in una Gotham che si estende a livello planetario. Ispirandosi a franchise come Power Rangers e Kamen Rider, Immortal Legend Batman mescola costumi futuristici, attacchi energetici e combattimenti elaborati, in un clash tra tecnologia e magia. Ma non lasciatevi ingannare dall’atmosfera da action-fantasy: questa nuova iterazione dell’universo DC cela sorprese inquietanti, soprattutto per quanto riguarda i suoi antagonisti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

