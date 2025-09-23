Lo hanno fatto fuori rivoluzione Milan | Tare prende l’ex Juve

Il Milan vuole tornare grande e si vede. Una bocciatura interna apre nuove prospettive per i rossoneri: arriva l'ex Juve. Dopo un'annata da dimenticare, con delusioni in Italia e in Europa, il Milan ha deciso di ripartire con basi nuove e più solide. La scelta di affidarsi a Igli Tare come uomo mercato e a Massimiliano Allegri come guida in panchina ha rappresentato un cambio di rotta netto, un segnale di forza e di voglia di tornare subito ai vertici. E i primi passi di questo nuovo progetto sembrano confermare che la strada intrapresa è quella giusta. L'inizio di campionato, infatti, ha messo in luce un Milan capace di giocarsela con chiunque, più solido e concreto, meno incline agli alti e bassi che avevano contraddistinto la stagione passata.

Non male il calcio superato di Allegri, lezione di calcio all'Udinese: 0-3 per il Milan Incassando 10 centesimi per ogni castroneria detta su Allegri, saremmo più ricchi di Elon Musk. Ha tirato il Milan fuori dalle sabbie mobili. Brutta serata per i capiscer.

