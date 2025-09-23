Lo dico e lo dirò sempre Antonella Clerici blocca tutto in diretta | esplode il caso VIDEO

Anche Antonella Clerici ha scelto di esporsi sul dramma in corso a Gaza, prendendo pubblicamente posizione durante il suo programma “È sempre mezzogiorno” in onda su Rai 1. In un momento in cui molti volti noti dello spettacolo hanno manifestato solidarietà alla popolazione palestinese attraverso cortei o post sui social, la conduttrice ha preferito affidarsi al suo mezzo naturale: la televisione. Durante la puntata andata in onda lunedì 23 settembre, Clerici ha interrotto la scaletta consueta del suo cooking show per rivolgersi direttamente al pubblico con un messaggio sentito e carico di emozione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo dico e lo dirò sempre”. Antonella Clerici blocca tutto in diretta: esplode il caso (VIDEO)

In questa notizia si parla di: dico - antonella

Cercasi famiglia che quando torno la sera a casa e dico "Ho scritto un racconto nuovo, qualcuno vuole leggerlo?", risponda "Io... Io... Io..." - facebook.com Vai su Facebook

Pubblico preoccupato per Antonella Clerici, che ha rivelato tutto: «Ho un problema di salute» - Il pubblico se n'è accorto e lei ha deciso di rivelare tutto: Antonella Clerici ha confessato in diretta di avere un problema di salute. Secondo donnapop.it

Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno - Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai telespettatori il perché dei suoi abbassamenti di voce: le sue parole. Da libero.it