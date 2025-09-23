Lo danno per scomparso e lo cercano ovunque ma lui era da un amico

Dall’angoscia al sospiro di sollievo con, in mezzo, un imponente dispiegamento di soccorritori e forze dell’ordine che hanno battuto palmo a palmo il paese pur di trovarlo: è la vicenda che ha per protagonista un giovane di Castelnuovo.La scomparsaI fatti ci riportato allo scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

