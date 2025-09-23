Livorno | Presidio al Molo Italia Gariglio | Possibile che la nave americana rinunci a entrare in porto Usb | Passo in avanti

“La situazione che al momento si sta profilando è che la nave americana rinunci a entrare nel porto di Livorno”. Parola del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Davide Gariglio, che oggi, martedì 23 settembre, era presente al Molo Italia dove è ancora in atto il presidio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it