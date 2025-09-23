Livorno il presidio contro Israele al porto continua | Quella nave non deve approdare

Livorno, 23 settembre 2025 – Dopo le manifestazioni su larga scala in molte città della Toscana nella giornata di luned 22 settembre, al porto di Livorno continua il presidio contro Israele e per la Palestina iniziato all’alba dello stesso lunedì. Anche nella giornata di martedì l’ Unione sindacale di base, che ha animato le proteste nello scalo, è rimasta con diversi dimostranti in porto. L’obbiettivo è uno: impedire l’attracco della Slnc Severn, una nave proveniente dall’ Egitto che dovrebbe scaricare una serie di materiali da destinare alla base militare statunitense di Camp Darby, l’estesa area che si trova tra Pisa e Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Livorno, il presidio contro Israele al porto continua: “Quella nave non deve approdare”

In questa notizia si parla di: livorno - presidio

Toscana, manifestazione per Gaza: a Calenzano bloccato casello autostrada A1, presidio al porto di Livorno

Porto di Livorno, presidio a oltranza: "La nave carica di armi non sbarcherà". Il prefetto: "Non ce ne sono, serve responsabilità"

Livorno | Presidio al Molo Italia, Gariglio: "Possibile che la nave americana rinunci a entrare in porto". Usb: "Passo in avanti"

Buongiorno Livorno. Lyle Workman · Truth To Power. IL PRESIDIO VA AVANTI. ALLE 21 ASSEMBLEA!!! - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di persone oggi a Livorno per lo #scioperogenerale. Lanciato un presidio permanente all’interno del porto in vista dell’arrivo di una nave carica di mezzi provenienti da Israele. - X Vai su X

Livorno, il presidio contro Israele al porto continua: “Quella nave non deve approdare”; La nave in arrivo al porto di Livorno non contiene armi; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri.

Sciopero Gaza, presidio Usb al porto di Livorno: traffico in tilt ai varchi doganali - Lunghe code e rallentamenti al varco Valessini, uno degli accessi principali al porto di Livorno, dove da stamani alle 6 decine di manifestanti si sono ... Come scrive gonews.it

La disobbedienza civile dei portuali contro il traffico di armi verso Israele - La scorsa settimana la mobilitazione dei portuali di Ravenna, e di una sessantina tra associazioni e comitati pacifisti, ha convinto il comune a impedire l’imbarco di due container carichi di esplosiv ... Riporta ilpost.it