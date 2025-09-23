LIVE Musetti-Tabilo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Piccola curiosità: Musetti è il primo giocatore della storia a raggiungere la finale dell’ATP 250 di Chengdu per due anni di fila, mentre per Tabilo è addirittura la prima volta su cemento. 12.59 Oltre che per il terzo titolo in carriera, Musetti gioca anche per superare Alex De Minaur in classifica, cercando di raggiungere l’ottava posizione. Inoltre, Lorenzo gioca anche per ottenere più punti possibili per qualificarsi alle ATP Finals di Torino visto che, come ha detto stesso lui, ogni punto è importante per cercare di raggiungere questo obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

