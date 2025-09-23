LIVE Musetti-Tabilo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Piccola curiosità: Musetti è il primo giocatore della storia a raggiungere la finale dell’ATP 250 di Chengdu per due anni di fila, mentre per Tabilo è addirittura la prima volta su cemento. 12.59 Oltre che per il terzo titolo in carriera, Musetti gioca anche per superare Alex De Minaur in classifica, cercando di raggiungere l’ottava posizione. Inoltre, Lorenzo gioca anche per ottenere più punti possibili per qualificarsi alle ATP Finals di Torino visto che, come ha detto stesso lui, ogni punto è importante per cercare di raggiungere questo obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tabilo
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!
ATP 250 #ChengduOpen FINALE Lorenzo #Musetti vs Tabilo ? 13:00 diretta esclusiva @SkySport Uno streaming @NOWTV_It - X Vai su X
LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook
Musetti diretta finale Atp Chengdu: segui la sfida con Tabilo di oggi live; Musetti-Tabilo all'Atp Chengdu, il risultato in diretta live della partita; LIVE Musetti-Tabilo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole il primo titolo stagionale, in campo non prima delle 13.00.
Musetti diretta finale Atp Chengdu: segui la sfida con Tabilo di oggi live - Lorenzo Musetti ieri ha firmato un’altra prestazione straordinaria: in appena 65 minuti liquidato il kazako Alexander Shevchenko con un netto 6- Segnala corrieredellosport.it
Musetti-Tabilo diretta, la finale di Chengdu per il titolo Atp 250. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 250 di Chengdu (Cina) grazie al successo in due set (6- Si legge su ilmessaggero.it