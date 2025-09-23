LIVE Musetti-Tabilo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44 12.41 Amici di OA Sport, siamo tornati! Manca poco all’ingresso in campo di Lorenzo Musetti che giocherà la finale dell’ATP 250 di Chengdu contro Tabilo! 11.29 Termina 2-1 (4-6, 6-3, 10-7) per FrantzenHaase che completano la rimonta al match tie-break ai danni di KirkovStevens che quindi sfiorano soltanot il titolo dell’ATP 250 di Chengdu nella categoria di doppio. Tra circa un’ora e mezza toccherà a Lorenzo Musetti sfidare Tabilo per il trofeo nel singolare. 11.15 FrantzenHaase vincono il secondo set 6-3 e portano la finale dell’ATP 250 di Chengdu al terzo parziale decisivo! Poi, dopo un momento di attesa, sarà il momento di Musetti! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
