10.50 Buongiorno amici di OA Sport, il primo set della finale di doppio all'ATP 250 di Chengdu è stato vinto da KirkovStevens con il parziale di 6-4, ma FrantzenHaase sono avanti 3-0 nel secondo. Dopo l'atto finale del doppio, toccherà a quello singolare con il nostro Lorenzo Musetti che non prima delle 13.00 scenderà in campo contro Tabilo! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo che si giocheranno il titolo dell'A TP 250 di Chengdu, con il nostro azzurro che partirà favorito nell'incontro che potrebbe consegnarli due traguardi importanti: infatti, oltre il primo titolo di una stagione già molto positiva, il toscano affronta il cileno anche per ottenere i punti necessari per superare in classifica Alexander De Minaur, raggiungendo l'ottava posizione nel ranking ATP.

LIVE Musetti-Tabilo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l'azzurro vuole il primo titolo stagionale, in campo non prima delle 13.00