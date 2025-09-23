LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 6-7 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | il cileno trionfa al tie-break continua il digiuno del toscano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Finisce con l’amaro in bocca questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, dove tutti noi speravamo un finale diverso per Musetti che comunque resta in corsa per qualificarsi a Torino e che ha altre possibilità per trovare il titolo ATP che manca dal 2022. Oggi Lorenzo è in lacrime, ma domani sarà un altro giorno per far vedere a tutti quanto vale. Vi ringraziamo per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti gli amanti del tennis! 15,48 Entrambi sono in lacrime: Tabilo per la vittoria, il nostro Musetti, purtroppo, per una sconfitta durissima da affrontare visto che partiva ad inizio torneo come il grande favorito ad alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tabilo
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!
4-3 #Musetti a #Tabilo,senza break - X Vai su X
LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook
Musetti ko in finale: Tabilo vince in tre set; Musetti diretta finale Atp Chengdu: trionfo Tabilo, Lorenzo ko di oggi live; LIVE Alle 13 Musetti-Tabilo: Lorenzo a Chengdu per vincere un titolo dopo 3 anni.
LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 3-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: resiste l’equilibrio nel terzo e decisivo set della finale! - 0 Esce il rovescio di Tabilo, al quale è mancato l'appoggio per ... Scrive oasport.it
Musetti-Tabilo: diretta Chengdu: la finale in tempo reale - Il numero 9 al mondo sfida il cileno numero 84 Atp all'ultimo atto del 250 cinese. Segnala tuttosport.com