CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Finisce con l’amaro in bocca questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, dove tutti noi speravamo un finale diverso per Musetti che comunque resta in corsa per qualificarsi a Torino e che ha altre possibilità per trovare il titolo ATP che manca dal 2022. Oggi Lorenzo è in lacrime, ma domani sarà un altro giorno per far vedere a tutti quanto vale. Vi ringraziamo per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti gli amanti del tennis! 15,48 Entrambi sono in lacrime: Tabilo per la vittoria, il nostro Musetti, purtroppo, per una sconfitta durissima da affrontare visto che partiva ad inizio torneo come il grande favorito ad alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 6-7, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: il cileno trionfa al tie-break, continua il digiuno del toscano!