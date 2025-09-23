LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 6-5 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | sarà il tie-break a decidere la finale dell’azzurro?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto del cileno. 15-0 Tabilo trova una demi volée difficilissima che Musetti raggiunge ma non riesce a rigiocare. 6-5 GAME MUSETTI!! Non passa la risposta di Tabilo, che servirà per raggiungere l’azzurro al tie-break!! Seconda palla. 40-15 Servizio e dritto di Musetti!! 30-15 Non resta in campo il rovescio del cileno!! Seconda palla. 15-15 ACE DEL TOSCANO!! Ottima reazione!! 0-15 Lo smash dell’azzurro esce di un soffio, sfortunato qui Musetti. Seconda palla per Musetti. 5-5 GAME TABILO. Il cileno ha giocato un gioco pazzesco chiuso con l’ennesimo ace del suo match. 🔗 Leggi su Oasport.it
Partenza in salita per Lorenzo Musetti subisce il break nell'ottavo game, con Tabilo che riesce a chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-3 Riuscirà l'azzurro a rimontare? - X Vai su X
LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook
