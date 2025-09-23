LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 5-4 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il titolo! Il cileno serve per restare nella finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Il nastro blocca il dritto di Tabilo!! Seconda. 5-4 GAME MUSETTI!! Ace di Musetti che chiude un gioco assolutamente perfetto!! Tabilo tornerà al servizio per restare nel match! 40-0 Terza prima palla vincente di fila!! 30-0 Altra prima palla vincente per l’azzurro! 15-0 Prima palla vincente di Musetti!! 4-4 GAME TABILO!! Altro ace e altro gioco mantenuto da Tabilo grazie all’ottimo rendimento che sta avendo al servizio!! 40-15 RISPOSTA VINCENTE!! Musetti trova il lungolinea di rovescio!! Seconda palla. 40-0 Ace del cileno. 30-0 Prima vincente di Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it
