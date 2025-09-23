LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 3-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | resiste l’equilibrio nel terzo e decisivo set della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla, piccola occasione. 15-15 Musetti scende a rete con lo slice e in allungo chiude la volée!! 15-0 Prima e dritto per Tabilo. 3-2 GAME MUSETTI!! Lorenzo chiude il game con un lungolinea di dritto quasi in controbalzo!! Che punto dell’azzurro, che continua a spingere anche se adesso serve una mano da Tabilo che è tornato a servire con costanza la prima palla!! Seconda palla. 40-30 ACE DI MUSETTI!! Importantissimo!! 30-30 Lo slice di Lorenzo non entra in campo dopo la risposta angolata del cileno. Seconda palla per l’azzurro. 30-15 Esce la risposta di dritto di Tabilo!! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

