LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 2-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break decisivo nel terzo set ma il cileno resiste!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Dritto vincente dell’azzurro che lascia fermo il cileno!! 40-0 Esce il rovescio di Musetti. 30-0 Ottima volée del cileno. 15-0 Prima palla ad uscire per Tabilo. 2-1 GAME MUSETTI!! Prima vincente e secondo gioco per l’azzurro che continua nella sua ricerca disperata del break probabilmente decisivo!! Musetti vuole portare a casa ad ogni costo il terzo titolo della sua carriera!! 40-15 ACE DELL’AZZURRO!! 30-15 Non resta in campo il dritto di Musetti, di poco fuori. 30-0 IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSOOOO!! L’azzurro trova il vincente con il suo marchio di fabbrica!! 15-0 Cerca di uscire dallo scambio Tabilo, ma il tentativo di dritto non resta in campo!! Seconda palla ad inizio game per Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
