LIVE Musetti-Tabilo 3-6 6-2 1-0 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia il terzo e decisivo set! L’azzurro vuole il titolo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-A Il rovescio di Musetti fa sbagliare Tabilo!! Prima palla break!! Seconda palla!! 40-40 Sbaglia completamente la misura del rovescio Tabilo, cileno falloso. Musetti deve approfittarne! A-40 Esce il lob del toscano, di poco. 40-40 Il rovescio lungolinea di Musetti destabilizza Tabilo. L’azzurro spinge poi con il dritto portando all’errore il cileno!! A-40 Tabilo trova la riga con il rovescio e chiude con il dritto. Vantaggio interno. Seconda palla su 40-40, da una situazione di vantaggio di 40-0. 40-40 QUESTA VOLTA CI ARRIVA MUSETTI!! Tabilo prova ad uscire dallo scambio con la palla corta che Lorenzo raggiunge!!! 40-30 Esce anche questo rovescio, meno grave, in lungolinea di Tabilo!! 40-15 Erroraccio di rovescio per il cileno che aveva il campo libero!! 40-0 Ace di Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it
