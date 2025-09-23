CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla sul primo set point!! 15-40 Esce il dritto di Tabilo!! Sono due i set point di Musetti!! Seconda palla del cileno. 15-30 Palla senza peso di Musetti!! Tabilo ci arriva male e il rovescio finisce in rete!! Seconda palla. 15-15 In rete il rovescio di Tabilo!! 15-0 Esce la risposta di Musetti. Seconda palla ad inizio game per Tabilo. 5-2 GAME MUSETTI!! Turno di servizio rapido e indolore per l’azzurro che vede avvicinarsi il secondo set!! Tabilo servirà per restare nel parziale e cercare di allungarlo il più possibile!! 40-0 Palla corta deliziosa di Musetti!! 30-0 Ace dell’azzurro!! 15-0 Servizio e dritto per Musetti in un game importantissimo!! 4-2 GAME TABILO. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Tabilo 3-6 5-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: resiste il break di vantaggio! L'azzurro si avvicina al secondo set!