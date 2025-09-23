LIVE Musetti-Tabilo 3-6 5-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio! L’azzurro si avvicina al secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla sul primo set point!! 15-40 Esce il dritto di Tabilo!! Sono due i set point di Musetti!! Seconda palla del cileno. 15-30 Palla senza peso di Musetti!! Tabilo ci arriva male e il rovescio finisce in rete!! Seconda palla. 15-15 In rete il rovescio di Tabilo!! 15-0 Esce la risposta di Musetti. Seconda palla ad inizio game per Tabilo. 5-2 GAME MUSETTI!! Turno di servizio rapido e indolore per l’azzurro che vede avvicinarsi il secondo set!! Tabilo servirà per restare nel parziale e cercare di allungarlo il più possibile!! 40-0 Palla corta deliziosa di Musetti!! 30-0 Ace dell’azzurro!! 15-0 Servizio e dritto per Musetti in un game importantissimo!! 4-2 GAME TABILO. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tabilo
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!
#ChengduOpen #tabilo annulla palla break a #musetti e sale 3-2 - X Vai su X
LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Tabilo LIVE: il cileno vince il 1° set; LIVE Musetti-Tabilo 3-6 5-2: Lorenzo avanti di un break nel 2° set; LIVE Musetti-Tabilo 0-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia il primo set, l’azzurro cerca il terzo titolo della carriera.
Musetti-Tabilo diretta 3-6, 3-0, la finale di Chengdu per il titolo Atp 250. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 250 di Chengdu (Cina) grazie al successo in due set (6- Riporta ilmessaggero.it
Musetti-Tabilo: diretta Chengdu: la finale in tempo reale - Il numero 9 al mondo sfida il cileno numero 84 Atp all'ultimo atto del 250 cinese. Lo riporta tuttosport.com