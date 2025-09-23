LIVE Musetti-Tabilo 3-6 4-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il doppio break ma il cileno si salva!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-0 Musetti tenta una difesa impossibile che però esce di pochissimo. 15-0 Ottimo punto giocato dal cileno. Musetti si difende ma l’ultimo rovescio di Tabilo è decisivo. Seconda di Tabilo. 4-1 GAME MUSETTI!! Grandissimo turno di servizio dell’azzurro che chiude con il dritto vincente!! 40-15 Risposta aggressiva di Tabilo con l’azzurro che manda in rete il back. Seconda palla. 40-0 LA VERONICA DI MUSETTI!! Smash meraviglioso dell’azzurro!! 30-0 Tabilo para il dritto dell’azzurro ma la palla finisce in rete!! 15-0 Prima vincente di Musetti!! 3-1 GAME TABILO. 🔗 Leggi su Oasport.it
