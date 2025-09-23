LIVE Musetti-Tabilo 3-6 3-0 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per l’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Tabilo spinge bene con il dritto e Musetti non riesce a difendersi. Seconda. 0-15 Esce il rovescio del cileno!! Seconda palla ad inizio game per Tabilo. 3-0 GAME MUSETTI! Gioco importantissimo per l’azzurro che conferma il break ottenuto nel turno di servizio di Tabilo!! Musetti sembra aver cambiato marcia, alzando il ritmo e quindi anche il livello del suo gioco. Seconda palla, ancora. A-40 Vincente di dritto per Musetti!! Seconda palla. 40-40 Musetti non riesce a trovare il lob vincente. 40-30 Esce il rovescio di Tabilo, regalo del cileno! 30-30 In rete il dritto di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
