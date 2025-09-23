LIVE Musetti-Tabilo 3-4 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | grande lotta nel primo set della finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Annulla il set point Musetti con un grande dritto che il back di Tabilo non può difendere!! Seconda. 40-30 Fuori di pochissimo il passante di Musetti, set point di Tabilo. 30-30 Sbaglia anche il cileno con il dritto mancino!! Un regalo di Tabilo! Seconda. 30-15 In rete il dritto di Musetti. Seconda. 15-15 Smash vincente del cileno. 0-15 Passante pazzesco di Musetti in rovescio, ma Tabilo continua a cercare subito la rete per mettere pressione all’azzurro!! 3-5 BREAK TABILO. Dritto in rete di Musetti, il cileno servirà per il primo set. 30-40 Palla break per Tabilo, lo slice di Musetti esce. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tabilo
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!
PARTITI A CHENGDU! Lorenzo Musetti in finale contro Alejandro Tabilo per conquistare il terzo titolo in carriera! - X Vai su X
LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Tabilo LIVE: il cileno vince il 1° set; LIVE Musetti-Tabilo 3-6 1-0: il cileno vince il primo set; LIVE Musetti-Tabilo 0-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia il primo set, l’azzurro cerca il terzo titolo della carriera.
Musetti-Tabilo: diretta Chengdu: la finale in tempo reale - Il numero 9 al mondo sfida il cileno numero 84 Atp all'ultimo atto del 250 cinese. Secondo tuttosport.com
Musetti-Tabilo diretta, la finale di Chengdu per il titolo Atp 250. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 250 di Chengdu (Cina) grazie al successo in due set (6- Da ilmessaggero.it