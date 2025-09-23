LIVE Musetti-Tabilo 2-3 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | regna il servizio ma l’azzurro spinge per il break!

Oasport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta vincente!!! 30-0 Tabilo non si fa sorprendere e a rete trova il colpo in allungo che Musetti non può recuperare. Seconda. 15-0 Smash vincente di Tabilo che continua a coprire molto bene la rete. 3-3 GAME MUSETTI!! Gioco solidissimo di Lorenzo che lo chiude con l’ace!! 40-0 Il cileno non sfrutta una bella risposta, dritto in rete! 30-0 In rete il dritto di Tabilo!! 15-0 Il nastro accomoda la soluzione vincente di dritto di Musetti!! 2-3 GAME TABILO. Ottimo rovescio del cileno che vince un gioco complicato dove è stato costretto ad annullare anche un palla break! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti tabilo 2 3 atp chengdu 2025 in diretta regna il servizio ma l8217azzurro spinge per il break

© Oasport.it - LIVE Musetti-Tabilo 2-3, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: regna il servizio ma l’azzurro spinge per il break!

In questa notizia si parla di: musetti - tabilo

ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima

LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!

LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!

Musetti-Tabilo all'Atp Chengdu, il risultato in diretta live della partita; LIVE Musetti-Tabilo 3-5: il cileno piazza il break; Musetti-Tabilo diretta 2-2, la finale di Chengdu per il titolo Atp 250. Dove vederla in tv e streaming.

live musetti tabilo 2Musetti-Tabilo: diretta Chengdu: la finale in tempo reale - Il numero 9 al mondo sfida il cileno numero 84 Atp all'ultimo atto del 250 cinese. Si legge su tuttosport.com

live musetti tabilo 2Musetti-Tabilo, la diretta della finale dell'Atp di Chengdu 2025: 1-2, il cileno rimonta da 0-30 - Settima finale in carriera per Musetti, che subito dopo il torneo volerà a Pechino (sorteggiato al primo turno contro Mpetshi Perricard). corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Tabilo 2