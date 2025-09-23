LIVE Musetti-Tabilo 2-3 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | regna il servizio ma l’azzurro spinge per il break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta vincente!!! 30-0 Tabilo non si fa sorprendere e a rete trova il colpo in allungo che Musetti non può recuperare. Seconda. 15-0 Smash vincente di Tabilo che continua a coprire molto bene la rete. 3-3 GAME MUSETTI!! Gioco solidissimo di Lorenzo che lo chiude con l’ace!! 40-0 Il cileno non sfrutta una bella risposta, dritto in rete! 30-0 In rete il dritto di Tabilo!! 15-0 Il nastro accomoda la soluzione vincente di dritto di Musetti!! 2-3 GAME TABILO. Ottimo rovescio del cileno che vince un gioco complicato dove è stato costretto ad annullare anche un palla break! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
