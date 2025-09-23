LIVE Musetti-Tabilo 1-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia la finale nessun branco alla partenza!

Oasport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Esce il rovescio di Tabilo! Seconda. 15-15 Questa volta la volée del cileno non riesce! 15-0 Grande volée di Tabilo che non si fa passare dal rovescio di Musetti. 2-2 GAME MUSETTI! Lorenzo porta a casa un game che poteva complicarsi per via delle grandi risposte del cileno e per un fotografo che lo ha disturbato in un paio di punti. A-40 Tabilo tenta la palla corta ma trova la rete! Seconda. 40-40 Tenta l’uscita di dritto lungolinea Lorenzo ma non trova il vincente. Seconda. 40-30 Ottimo dritto di Musetti che non si fa sorprendere dagli attacchi del cileno. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti tabilo 1 2 atp chengdu 2025 in diretta inizia la finale nessun branco alla partenza

© Oasport.it - LIVE Musetti-Tabilo 1-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la finale, nessun branco alla partenza!

In questa notizia si parla di: musetti - tabilo

ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima

LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!

LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!

Musetti-Tabilo all'Atp Chengdu, il risultato in diretta live della partita; LIVE Musetti-Tabilo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole il primo titolo stagionale, in campo non prima delle 13.00; LIVE Alle 13 Musetti-Tabilo: Lorenzo a Chengdu per vincere un titolo dopo 3 anni.

live musetti tabilo 1Musetti diretta finale Atp Chengdu: segui la sfida con Tabilo di oggi live - Lorenzo Musetti ieri ha firmato un’altra prestazione straordinaria: in appena 65 minuti liquidato il kazako Alexander Shevchenko con un netto 6- Lo riporta corrieredellosport.it

live musetti tabilo 1Musetti-Tabilo, la diretta della finale dell'Atp di Chengdu 2025: 1-2, il cileno rimonta da 0-30 - Settima finale in carriera per Musetti, che subito dopo il torneo volerà a Pechino (sorteggiato al primo turno contro Mpetshi Perricard). Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Tabilo 1