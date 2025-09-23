LIVE Musetti-Tabilo 0-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia il primo set l’azzurro cerca il terzo titolo della carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto dal centro per Musetti!! Seconda. 15-0 Musetti smista bene la palla per tutto il campo e costringe Tabilo ad uno slice che termina lungo! Lorenzo inizia con una seconda. 0-1 GAME TABILO. Non si è giocato: quattro prime palle per il cileno che del servizio mancino fa la sua arma principale! 40-0 Ace per Tabilo. 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Subito una prima palla vincente per il cileno. INIZIA IL PRIMO SET! SERVE TABILO! 13.07 Finisce il riscaldamento! Può iniziare il match! 13.06 Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere! Il primo a servire sarà Tabilo! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

