LIVE Musetti-Tabilo 0-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia il primo set l’azzurro cerca il terzo titolo della carriera
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto dal centro per Musetti!! Seconda. 15-0 Musetti smista bene la palla per tutto il campo e costringe Tabilo ad uno slice che termina lungo! Lorenzo inizia con una seconda. 0-1 GAME TABILO. Non si è giocato: quattro prime palle per il cileno che del servizio mancino fa la sua arma principale! 40-0 Ace per Tabilo. 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Subito una prima palla vincente per il cileno. INIZIA IL PRIMO SET! SERVE TABILO! 13.07 Finisce il riscaldamento! Può iniziare il match! 13.06 Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere! Il primo a servire sarà Tabilo! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tabilo
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!
FORZA MUSO Amate il tennis? Amate il nostro Musetti? E allora oggi avete una finale da non perdere! Lorenzo punta al terzo titolo in carriera all’ATP 250 di Chengdu contro il cileno Tabilo! Tra pochissimo, dalle 13 italiane, LET’S GO #ItaliaTeam - X Vai su X
LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Tabilo all'Atp Chengdu, il risultato in diretta live della partita; LIVE Musetti-Tabilo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole il primo titolo stagionale, in campo non prima delle 13.00; Musetti diretta finale Atp Chengdu: segui la sfida con Tabilo di oggi live.
Musetti-Tabilo: diretta Chengdu: la finale in tempo reale - Il numero 9 al mondo sfida il cileno numero 84 Atp all'ultimo atto del 250 cinese. Riporta tuttosport.com
Musetti-Tabilo diretta, la finale di Chengdu per il titolo Atp 250. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 250 di Chengdu (Cina) grazie al successo in due set (6- Secondo ilmessaggero.it