CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra le nazionali di calcio a 5 dell’Italia e del Kazakistan. Incontro valido per il ritorno delle qualificazioni ai prossimi Europei, con gli azzurri del commissario tecnico Salvo Samperi che hanno il difficile obbligo di difendere il 2-1 conquistato all’andata giocata a Fasano. L’Italia si ritrova in Kazakistan per affrontare i padroni di casa dopo essere passata come seconda nel girone vinto dalla Bielorussia. Oltre l’ultimo precedente proprio contro la nazionale di Kakà che, come detto, gli azzurri hanno vinto 2-1 con i gol di Giovanni Pulvirenti e di Julio De Oliveira, la Nazionale viene da un girone di qualificazione dove ha disputato ben sei partite, conquistando quattro vittorie (contro Finlandia e Malta, sia all’andata che al ritorno), un pareggio (contro la Bielorussia ) e una sconfitta (contro la Bielorussia ). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: serve un’impresa per difendere il 2-1 dell’andata