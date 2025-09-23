LIVE Kazakistan-Italia Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match di Astana!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 L’Italia del ct Samperi parte dal vantaggio di 2-1 dell’andata giocata in casa, a Fasano, grazie alle reti di Pulvirenti e De Oliveira, e con il gol di Esenamanov che è servito solo per mantenere aperte le possibilità della nazionale kazaka allenata da Kakà! 16.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport, manca poco all’inizio del match di ritorno tra l’Italia e il Kazakistan che si giocheranno il posto per chi dovrà partecipare agli Europei 2026 di calcio a 5. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra le nazionali di calcio a 5 dell’Italia e del Kazakistan. 🔗 Leggi su Oasport.it

