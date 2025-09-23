CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 L’Italia è ufficialmente ad Euro2026!! Questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport può terminare qui! Grazie a tutti per averci seguito e per averci fatto compagnia in un pomeriggio folle!! Buon proseguimento di serata e forza Italia!!! 18.55 Siamo contenti di ringraziarvi per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta LIVE assolutamente folle, dove l’Italia fa la storia: è la prima volta che uno spareggio europeo va ai calci di rigore!! Tursagulov apre le danze, con Barichello che riporta gli azzurri in vantaggio nel punteggio totale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Kazakistan-Italia 3-3, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Un miracoloso Bellobuono ai rigori ci manda in Paradiso!