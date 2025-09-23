LIVE Kazakistan-Italia 3-2 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | Motta sciupa il match point! Si va ai supplementari sul totale di 4-4!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Si giocheranno due tempi supplementari da cinque minuti ognuno dove l’Italia e il Kazakistan cercheranno il loro rispettivo gol per la qualificazione. Gli azzurri hanno avuto il pallone per chiudere i conti dalla lunetta, ma Motta, dopo l’autogol che ha siglato il 4-4 totale dei kazaki, ha sbagliato anche il tiro libero. FINISCE IL SECONDO TEMPO, SI VA AI SUPPLEMENTARI!! 39’18” Ci prova Barichello negli ultimi secondi per cercare il gol qualificazione ma il tiro viene bloccato! 38’50” MOTTA SBAGLIA!!! Incredibile, dopo l’autogol c’è anche il rigore sbagliato: serata da dimenticare per il numero 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: kazakistan - italia
Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan
Calcio a 5: Italia, ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici
#CraPuglia due eventi dedicati al #futsal ! Giovedì sera #palasport di Fasano road to #euro2026 #Italia vs Kazakistan presenza numerosa di #arbitri di #futsal? #pugliesi alcuni dei quali impegnati a supporto, oltre ai "settoristi" Gargano e Tavella ! Ieri sera, vi - facebook.com Vai su Facebook
Dal Kazakistan con ammirazione, i calciatori del Kayrat Almati esultano per il sorteggio con Inter e Real Madrid (video) - X Vai su X
Road to EURO 2026, tutto o niente: Kazakistan-Italia vale una qualificazione continentale IL LIVE!; LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: si parte dal 2-1 azzurro dell’andata; Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE.
LIVE Kazakistan-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo ad Astana! Totale di 3-3! - 17 Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con il Kazakistan, che in casa, farà di tutto per ... Segnala oasport.it
LIVE Italia-Kazakistan 2-1, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it