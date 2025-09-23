LIVE Kazakistan-Italia 3-2 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | la giocata di Edson pareggia i conti tutto da rifare per gli azzurri! Totale di 4-4
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35’59” Il 14 azzurro, quest’oggi in maglia bianca, continua a spingere con un altro tiro bloccato dagli avversari! 35’57” Motta prova a rimediare con un tiro che, però, viene bloccato dalla difesa kazaka! 35’33” CHE RISCHIO!!! Edson ci prova in percussione e mette il pallone a pochi millimetri dal palo. L’Italia torna a soffrire, dopo l’autogol sfortunato di Motta. 34’26” Incredibile. Autogol di Motta con Edson che lo aveva cercato di proposito dal calcio d’angolo del Kazakistan. L’azzurro ci è cascato in pieno non riuscendo a spostarsi. Tutto da rifare, si va sul 3-2 per la squadra di casa e sul 4-4 per quanto riguarda il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: kazakistan - italia
Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan
Calcio a 5: Italia, ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici
#CraPuglia due eventi dedicati al #futsal ! Giovedì sera #palasport di Fasano road to #euro2026 #Italia vs Kazakistan presenza numerosa di #arbitri di #futsal? #pugliesi alcuni dei quali impegnati a supporto, oltre ai "settoristi" Gargano e Tavella ! Ieri sera, vi - facebook.com Vai su Facebook
Dal Kazakistan con ammirazione, i calciatori del Kayrat Almati esultano per il sorteggio con Inter e Real Madrid (video) - X Vai su X
Road to EURO 2026, tutto o niente: Kazakistan-Italia vale una qualificazione continentale IL LIVE!; LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: si parte dal 2-1 azzurro dell’andata; Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE.
LIVE Kazakistan-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo ad Astana! Totale di 3-3! - 17 Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con il Kazakistan, che in casa, farà di tutto per ... Riporta oasport.it
LIVE Italia-Kazakistan 2-1, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Come scrive oasport.it