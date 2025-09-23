LIVE Kazakistan-Italia 3-2 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | la giocata di Edson pareggia i conti tutto da rifare per gli azzurri! Totale di 4-4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35’59” Il 14 azzurro, quest’oggi in maglia bianca, continua a spingere con un altro tiro bloccato dagli avversari! 35’57” Motta prova a rimediare con un tiro che, però, viene bloccato dalla difesa kazaka! 35’33” CHE RISCHIO!!! Edson ci prova in percussione e mette il pallone a pochi millimetri dal palo. L’Italia torna a soffrire, dopo l’autogol sfortunato di Motta. 34’26” Incredibile. Autogol di Motta con Edson che lo aveva cercato di proposito dal calcio d’angolo del Kazakistan. L’azzurro ci è cascato in pieno non riuscendo a spostarsi. Tutto da rifare, si va sul 3-2 per la squadra di casa e sul 4-4 per quanto riguarda il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

