CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33’05” Il Kazakistan cerca disperatamente il gol del vantaggio, e del pareggio totale. Ci prova Edson che però non trova la porta!! 31’58” TURMENAAAAAAAAAAA!!! HA SEGNATO L’ITALIAAAAA!!!! GLI AZZURRI SONO IN VANTAGGIOOOOOOOOOOO!!!! Luis Turmena trova la rete del 2-2 da punizione diretta che ci manda in vantaggio nel punteggio totale!!! 31’55” Abdumanapuly commette fallo su Marlim e viene ammonito! Quinto fallo per il Kazakistan! 30’23” CHE RISCHIO PER L’ITALIA!! Perdiamo palla malamente con Abdumanapuly che ha tutto il tempo per mirare e sparare il tiro per il terzo gol del Kazakistan. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Kazakistan-Italia 2-2, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: la punizione di Turmena ci manda in vantaggio nel risultato totale! Siamo 3-4!