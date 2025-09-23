LIVE Kazakistan-Italia 2-2 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | la punizione di Turmena ci manda in vantaggio nel risultato totale! Siamo 3-4!

Oasport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33’05” Il Kazakistan cerca disperatamente il gol del vantaggio, e del pareggio totale. Ci prova Edson che però non trova la porta!! 31’58” TURMENAAAAAAAAAAA!!! HA SEGNATO L’ITALIAAAAA!!!! GLI AZZURRI SONO IN VANTAGGIOOOOOOOOOOO!!!! Luis Turmena trova la rete del 2-2 da punizione diretta che ci manda in vantaggio nel punteggio totale!!! 31’55” Abdumanapuly commette fallo su Marlim e viene ammonito! Quinto fallo per il Kazakistan! 30’23” CHE RISCHIO PER L’ITALIA!! Perdiamo palla malamente con Abdumanapuly che ha tutto il tempo per mirare e sparare il tiro per il terzo gol del Kazakistan. 🔗 Leggi su Oasport.it

live kazakistan italia 2 2 qualificazioni europei calcio a 5 in diretta la punizione di turmena ci manda in vantaggio nel risultato totale siamo 3 4

© Oasport.it - LIVE Kazakistan-Italia 2-2, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: la punizione di Turmena ci manda in vantaggio nel risultato totale! Siamo 3-4!

In questa notizia si parla di: kazakistan - italia

Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan

Calcio a 5: Italia, ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici

Road to EURO 2026, tutto o niente: Kazakistan-Italia vale una qualificazione continentale IL LIVE!; LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: si parte dal 2-1 azzurro dell’andata; Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE.

LIVE Kazakistan-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo ad Astana! Totale di 3-3! - 17 Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con il Kazakistan, che in casa, farà di tutto per ... Si legge su oasport.it

LIVE Italia-Kazakistan 2-1, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Kazakistan Italia 2