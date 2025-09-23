LIVE Kazakistan-Italia 2-1 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | nuovo vantaggio dei padroni di casa totale di 3-3!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17’56” Leo tira in porta, ma il portiere azzurro gli toglie la gioia del gol con una parata meravigliosa! 17’13” Abdumanapuly ci prova ma c’è sempre Bellobuono! 16’10 Abkalikov trova il gol del 2-1 che pareggia il totale! L’assist è di Edson! 14’58” Nuovo tentativo di Edson ma ci pensa ancora Bellobuono! 14’49 Barichello ci prova ma non trova la porta! 14’31 Tiro di Huigita! Bellobuono si fa trovare pronto! 14’02” Edson ci prova dalla lunga distanza ma il tiro, debole, non mira verso la porta! 12’59” Motta ci prova dalla punizione ma Higuita blocca senza problemi! 12’57” Fallo di Leo ai danni del nostro De Oliveria!! Quarto fallo del Kazakistan! Kakà chiama i suoi a rapporto con il time out! 12’37 Fallo di Barichello su Orazov! Quinto dell’Italia! 12’36” L’Italia subisce la pressione del Kazakistan rischiando di perdere palla da una zona pericolosa! 11’33” L’angolo di Motta ha lo stesso esito. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: kazakistan - italia
Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan
Calcio a 5: Italia, ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici
#CraPuglia due eventi dedicati al #futsal ! Giovedì sera #palasport di Fasano road to #euro2026 #Italia vs Kazakistan presenza numerosa di #arbitri di #futsal? #pugliesi alcuni dei quali impegnati a supporto, oltre ai "settoristi" Gargano e Tavella ! Ieri sera, vi - facebook.com Vai su Facebook
Dal Kazakistan con ammirazione, i calciatori del Kayrat Almati esultano per il sorteggio con Inter e Real Madrid (video) - X Vai su X
LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: si parte dal 2-1 azzurro dell’andata; Road to EURO 2026, tutto o niente: Kazakistan-Italia vale una qualificazione continentale IL LIVE!; Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE.
LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: serve un’impresa per difendere il 2-1 dell’andata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra le nazionali di ... Scrive oasport.it
LIVE Italia-Kazakistan 2-1, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Secondo oasport.it