LIVE Kazakistan-Italia 2-1 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | match di ritorno lottato con gli azzurri che vogliono il passaggio del turno! Totale di 3-3!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28’24” Douglas Junior ci prova ma viene bloccato! 27’39” Edson batte il calcio d’angolo, ma non crea occasioni importanti per la sua nazionale. 27’25” Anche Motta arriva al tiro ma non prende la porta di Higuita! 26’40” Merlim tra ma viene bloccato! L’Italia spinge. 26’37” Giallo anche per Abkalikov che commette il quarto fallo della sua nazionale ai danni di Pulvirenti! 26’30” Orazov commette fallo ai danni di Motta, è il terzo fallo del Kazakistan! 26’17” Ci prova Yesenamanov da calcio di punizione ma non trova la porta. 26’15” Cartellino giallo per Pulvirenti per un fallo su Abkalikov, il più fresco dei suoi in questo punto della gara! 25’35” Abkalikov ci prova ma il suo tiro viene bloccato dalla difesa dell’Italia!! 25’01” Ci prova Motta a svegliare gli azzurri con un tiro che non prende la porta di Higuita. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: kazakistan - italia
