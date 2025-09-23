LIVE Kazakistan-Italia 2-1 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | finisce il primo tempo ad Astana! Totale di 3-3!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con il Kazakistan, che in casa, farà di tutto per regalare la qualificazioni agli Europei del 2026 ai suoi tifosi. Apre le danze il gol di Tursagulov, pareggiato poi da Barichello. Tuttavia, nella seconda metà di questa prima frazione di gioco, Akbalikov trova la rete del momentaneo 2-1 del Kazakistan che porta il punteggio totale, quello contando i gol tra andata e ritorno, sul 3-3. La partita si fa sempre più difficile, ma l’Italia di Samperi è li e continuerà a lottare! 19’58 Merlim batte un brutto calcio d’angolo, con il primo tempo che finisce qui! Samperi chiama time out per disegnare alla squadra lo schema da effettuare nell’ultimo calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: kazakistan - italia
Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan
Calcio a 5: Italia, ufficiali date e sedi del Playoff contro il Kazakistan per gli Europei 2026
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici
#CraPuglia due eventi dedicati al #futsal ! Giovedì sera #palasport di Fasano road to #euro2026 #Italia vs Kazakistan presenza numerosa di #arbitri di #futsal? #pugliesi alcuni dei quali impegnati a supporto, oltre ai "settoristi" Gargano e Tavella ! Ieri sera, vi - facebook.com Vai su Facebook
Dal Kazakistan con ammirazione, i calciatori del Kayrat Almati esultano per il sorteggio con Inter e Real Madrid (video) - X Vai su X
Road to EURO 2026, tutto o niente: Kazakistan-Italia vale una qualificazione continentale IL LIVE!; LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: si parte dal 2-1 azzurro dell’andata; Billie Jean King Cup Finals 2025: tabellone, risultati e tutte le partite LIVE.
LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: serve un’impresa per difendere il 2-1 dell’andata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra le nazionali di ... Lo riporta oasport.it
LIVE Italia-Kazakistan 2-1, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Da oasport.it