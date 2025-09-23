CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con il Kazakistan, che in casa, farà di tutto per regalare la qualificazioni agli Europei del 2026 ai suoi tifosi. Apre le danze il gol di Tursagulov, pareggiato poi da Barichello. Tuttavia, nella seconda metà di questa prima frazione di gioco, Akbalikov trova la rete del momentaneo 2-1 del Kazakistan che porta il punteggio totale, quello contando i gol tra andata e ritorno, sul 3-3. La partita si fa sempre più difficile, ma l’Italia di Samperi è li e continuerà a lottare! 19’58 Merlim batte un brutto calcio d’angolo, con il primo tempo che finisce qui! Samperi chiama time out per disegnare alla squadra lo schema da effettuare nell’ultimo calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Kazakistan-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo ad Astana! Totale di 3-3!