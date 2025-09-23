LIVE Kazakistan-Italia 1-1 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | Barichello pareggia i conti totale di 2-3!
9'15" Abdumanapuly ci prova ma il tiro viene bloccato! 8'15" Venancio ricambia il fallo a Tursagulov! 7'12" Tursagulov commette fallo su Venancio! Entrambe le squadre hanno commesso tre infrazioni! 7'05" GOOOOOOOL!!! BARICHELLO PAREGGIA I CONTI!! L'ITALIA PAREGGIAAAAAAA!!!! 6'34" Venancio e Edson litigano tra di loro! Entrambi ammoniti. 6'32" Edson commette fallo su Barichello! L'Italia è viva! 6'06 Tentativo anche per Yesenamanov ma c'è l'intervento di Bellobuono!! 5'26" Barichello ci prova ma Higuita ci mette le mani!! 4'36" Barichello commette fallo su Yesenamanov.
