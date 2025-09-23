LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | venti minuti alla partenza della cronometro juniores

23 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 13.42 22.6 i km da percorrere, una cronometro tutt’altro che banale, in virtù delle due asperità presenti: Côte de Nyanza (2.3 km al 5.8%) al km 8.6 e la Côte de Kimihurura (1.3 km al 5.7%) al km 20.7. 13.39 Roberto Capello e Mattia Agostinacchio i due corridori al via per la nazionale italiana. 13.37 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti a Kigali (Ruanda), sede dei Mondiali di ciclismo 2025. Fra venti minuti scatterà la cronometro riservata agli atleti juniores. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile juniores, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

