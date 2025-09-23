LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | partita Elena De Laurentiis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 11.53: La norvegese Gissinger si è portata al comando al primo intermedio con ben 35 secondi di vantaggio sulla cilena Rojas. 11.52. Prende il via la britannica Abigail Miller, che può lottare per le medaglie. 11.51: Sul tracciato c’è l’azzurra Elena de Laurentiis, che si trova a 10 chilometri dall’arrivo. 11.49: La cilena Rojas si porta momentaneamente al comando all’arrivo con 19 secondi di vantaggio su Safiri. 11.47: Stanno arrivando attualmente al comando atlete di nazioni che non hanno la minima speranza di competere per le prime posizioni come la colombiana Martinez, arrivata con tre minuti di ritardo dalla cipriota Safiri. 🔗 Leggi su Oasport.it

