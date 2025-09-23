LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Mouris si prende la crono juniores ottima sesta piazza per Capello

Oasport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 16.30 Cronometro juniores conclusa per tutti gli 83 corridori, questo il verdetto della top ten: 1 MOURIS Michiel 29.07,61 29.07,61 46.6 – ORO 2 BARRY Ashlin 0.06,84 29.14,45 46.4 – ARGENTO 3 VAN KERCKHOVE Seff 0.08,58 29.16,19 46.3 – BRONZO 4 DRAKE Beckam 0.13,55 29.21,16 46.2 5 HINDS Max 0.18,91 29.26,52 46.1 6 CAPELLO Roberto 0.28,94 29.36,55 45.8 7 JACKOWIAK Jan Michal 0.29,80 29.37,41 45.8 8 REINHOLD Vilgot 0.48,21 29.55,82 45.3 9 AGOSTINACCHIO Mattia 0.50,96 29.58,57 45.2 10 GOOLD Max 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo mondiali 2025 in diretta mouris si prende la crono juniores ottima sesta piazza per capello

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Mouris si prende la crono juniores, ottima sesta piazza per Capello

In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fasi calde della crono juniores, Agostinacchio sogna la medaglia!; Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE! È il giorno delle crono juniores: Mattia Agostinacchio per l'oro.

live ciclismo mondiali 2025LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso la crono juniores, Capello il primo degli azzurri a partire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11. Scrive oasport.it

live ciclismo mondiali 2025LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la cronometro juniores femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Mondiali 2025