LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’olandese Arens vince l’oro nella crono junior Indietro le azzurre
Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 12.45: Quattordicesima Chantal Pegolo ad un minuto e quarantaquattro secondi; mentre è ventunesima Elena de Laurentiis a due minuti e ventotto secondi. 12.43: Medaglia d'oro per l'olandese Megan Arens, argento per la spagnola Paula Ostiz, bronzo per il norvegese Oda Auna Gissinger. 12.42: Quinta posizione per la britannica Boothman a 48 secondi dalla vetta. 12.40: La spagnola Ostiz si porta al secondo posto con 35 secondi di ritardo.
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Percorso Mondiali ciclismo 2025: il tracciato ai raggi X della gara maschile Elite. Oltre 5000 metri di dislivello
Nella seconda giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su strada in Rwanda è arrivata la prima medaglia per l'Italia, un fantastico bronzo nella crono U23 conquistato da Federica Venturelli. Dopo aver fatto registrare il quarto tempo al primo rilevamento cronom
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: a breve il via della cronometro femminile juniores; LIVE! Tocca alle crono U23: l'Italia vuole sbloccare il medagliere con Venturelli.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la cronometro juniores femminile
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio