CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 12.45: Quattordicesima Chantal Pegolo ad un minuto e quarantaquattro secondi; mentre è ventunesima Elena de Laurentiis a due minuti e ventotto secondi. 12.43: Medaglia d’oro per l’olandese Megan Arens, argento per la spagnola Paula Ostiz, bronzo per il norvegese Oda Auna Gissinger. 12.42: Quinta posizione per la britannica Boothman a 48 secondi dalla vetta. 12.40: La spagnola Ostiz si porta al secondo posto con 35 secondi di ritardo. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’olandese Arens vince l’oro nella crono junior. Indietro le azzurre