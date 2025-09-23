LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’olandese Arens al comando! Indietro le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 12.40: La spagnola Ostiz si porta al secondo posto con 35 secondi di ritardo. 12.37: Passa in testa l’olandese Arens! Primo posto con 37 secondi di vantaggio sulla norvegese Gissinger. 12.36: La britannica Boothman si è fermata in salita, mettendo anche un piede a terra. 12.33: Terzo tempo all’intermedio per la britannica Boothman. 12.31. La spagnola Ostiz è terza all’intermedio a tre secondi dalla vetta. 12.28: L’olandese Arens è in testa all’intermedio con due secondi di vantaggio su Gissinger. 🔗 Leggi su Oasport.it
