Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile juniores, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. La seconda giornata ha riservato sensazioni agrodolci in casa Italia, con il bronzo di Federica Venturelli e il beffardo quarto posto di Lorenzo Finn nelle rispettive crono Under 23. Il percorso che intraprenderanno i giovani corridori è identico a quello delle altre categorie, partenza e arrivo fissati a Kigali (Ruanda). 22.6 i km da percorrere, primo tratto che si presenta piuttosto pianeggiante. La strada inizierà a salire al km 8.

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l'Italia schiera Capello e Agostinacchio nella cronometro maschile juniores